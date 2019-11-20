鄰近第三市場的「東區家庭福利服務中心」20日開幕，是台中第13處據點，其前身為警察局立德派出所。（馮惠宜攝）

位台中第三市場對面昔日立德派出所20日正式變身為「東區家庭福利服務中心」，這也是台中市社會局成立第13處家庭福利服務中心，在開幕典禮時，台中市副市長楊瓊櫻承諾，市府也將盡快完成位於大里的第14座據點，照顧弱勢家庭，期盼打造「富市台中」健康幸福快樂城市。

社會局彭懷真說明，家庭福利服務中心以「家庭」為核心，由社工人員主動關懷社區中的弱勢家庭，強化家庭功能，以「一站式」福利諮詢服務，簡化受理窗口，讓民眾不用四處奔波，成為社區受助居民強力的後盾。未來，東區家庭福利服務中心將規畫多功能空間滿足民眾需求，讓家庭福利服務中心更在地化、社區化，成為社區民眾的「好厝邊」。

社會局表示，市長盧秀燕致力推動社會福利政策及關心弱勢家庭的服務，相信透過家庭福利服務中心主動深入社區，能更貼近在地社區，提供經濟、就業、親子關係的多元服務，打造綿密的社會安全網，讓每位民眾居住在台中市安心又幸福。

開幕典禮由楊瓊櫻及彭懷真和家服中心志工們共同揭牌，宣告中心正式啟用。市議員何敏誠、鄭功進及東、南區多位里長也到場見證。鄭功進也建議，建物的活化不應該只做半套，市府明明八月才剛爭取今年新前瞻計畫，無障礙設施及昇降設備改善工程200萬元，能改善全棟一到三樓的無障礙空間，相信除了一、二樓的活化規劃以外，三樓也應加速運用市府自籌經費盤點修繕。

(中時 )