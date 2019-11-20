中市環保公害檢舉數量節節高升，市議員張玉嬿今日質詢指出，6年增加6成，尤其近二年平均四萬八千件，約每十分鐘一件，罰款達5千萬元以上，但落實環保不應單靠直接開罰，要求加強輔導改善違規，正本清源抑制污染擴大，進而消滅環保公害。

市議員張玉嬿、林德宇說，民眾對於環保污染案件日益重視，懂得檢舉及維護自身權益，陳情檢舉案件日益增加，2013年大約3萬件，逐年增加，2018年有4萬8千多件，今年到10月也再創新高，6年增加超過6成。

張玉嬿指出，近二年每月平均超過4千件，每小時約5.6件，大約10分鐘一件，公害陳情案件數量以空氣污染、噪音、環境衛生為前三位，從1萬3千件起跳，最多約1萬7千多件，三大污染占檢舉案件九成多，顯示民眾對居家環境的重視。

張玉嬿說，環保局3個稽查駐點分別在環保局、陽明市政中心和海線，從受理案件到完成稽查約4.7小時，稍間較長，稽查員面對民眾的處理技巧應加強訓練，避免陳情人心生質疑，反而折損處理環保污染的公信力。

林德宇表示，公害陳情只是一個開頭，稽查員有效稽核受理的公害陳情案，防止污染事件的持續，並減少處理公害所引起的糾紛，這才是重點。

張玉嬿、林德宇強調，近五年民眾陳情案件開罰年平均高達約5400萬元，但直接開罰應該只是手段而非目的，落實推動環保普及化才是重點，要求市府加強輔導民眾和業者改善違規，如此才能正本清源有效地抑制污染的擴大，進而消滅環保公害。

(中時 )