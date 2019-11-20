南市文化局到現場勘查，隔離展區並進行修復。(台南市文化局提供／莊曜聰傳真)

連成巷內的裝置藝術相當亮眼。(資料照片／莊曜聰攝)

月之美術館秋季展23日將在鹽水登場，在幾個老街巷弄都有藝術家創作的裝置藝術，吸引民眾目光，但昨晚卻傳出有作品遭到損毀，有網友將照片放上在地的臉書專頁，感嘆公德心不彰，南市文化局今日到現地勘查，初步判定可能是騎車不慎碰撞造成，已派員緊急修復，希望能趕上開幕，也呼籲民眾一起愛護。

被發現遭到破壞的創作是位於古蹟八角樓後方，連成巷內的《連成兔行》，大大小小造型、表情栩栩如生的兔子相當亮眼，由於這次展覽強調巷弄即是博物館，因此作品並無圍籬或設施阻隔。

文化局指出，鹽水歷經多次月津港燈節，在地民眾對於藝文節慶給予高度支持，因參觀者眾多，偶有作品損毀情況，地方網路社團也自主呼籲愛惜作品並積極協助主辦單位進行維護，展現藝文立鎮的居民精神；這次展覽展期長達3個月，希望民眾參觀時能尊重、愛惜作品，讓藝術團隊的心血結晶得以完整呈現。

創作團隊獲悉後認為，公共類型的作品風險本來就比較大一些，希望大家不要太過於究責，很多不好的事件其實轉個方向，就會變成正面的教育，其實鹽水在團隊的工作經驗中，已經算是對藝文產業超級友善的城市，也希望眾人更關注於月之美術館後續的計畫與發展。

新營警分局鹽水分駐所長曹俊宏表示，將會加強展區展品巡邏，防制展品遭受惡意破壞，也呼籲共同維護參展的品質。

(中時 )