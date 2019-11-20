陳永棠所種植的白柚，儘管花費比以往3到4倍的精力栽種，但還是只能從100顆中挑選出1顆外銷日本，他說日本對品質的要求極高，因此彰化很多柚農都不願意外銷，但他堅持將台灣好的水果推銷到日本，讓更多人認識台灣。(吳建輝攝)

二水鄉種植白柚面積有120公頃，但今年受到天氣影響產量略減，現在正是白柚的季節，二水鄉山腳路邊就可以買到當地柚農所種植的白柚，喜歡的民眾可以到當地碰碰運氣。(吳建輝攝)

彰化縣二水鄉柚農陳永棠，在自家山地種植2甲多白柚，將每顆白柚當作自己的孩子照顧，每顆柚子不管是色澤、外型、質地等都達到最高品質，成為彰化唯一年年外銷日本的柚農，陳永棠說，二水白柚吃起來酸中帶甜，口感極佳，而種水果跟養孩子一樣，只要用心對待必然會得到回報。

陳永棠表示，日本對於台灣外銷到日本的白柚品質要求非常高，除了農藥殘留量、外觀色澤、還有果肉的質地，最後白柚的大小重量要維持在2斤到2.5斤之間，綜合以上才能府合標準，因此從白柚開花到結果過程，不管是病蟲害的防治或是現在極端氣候的影響，要比以往花費3到4倍的精神下去栽種，才能種出符合標準的白柚。

陳永棠又說，外銷日本雖然價格漂亮，但他所種的白柚每100顆才能挑種1顆外銷日本，外觀只要些微擦傷就會被打掉，一點疤痕都不行，運送過程也要非常小心，且送到農場還要靜置15天，在通過地2次篩檢，才能成功外銷日本。

農會總幹事蔡文琳表示，二水鄉種植白柚面積有120公頃，但今年2.3月降雨少氣候炎熱，因此今年白柚產量略減，而一般民眾比較少吃到白柚是因為白柚產期不再中秋節，但其甜度及水分含量都很高，現在正是白柚的季節，二水鄉山腳路邊就可以買到當地柚農所種植的白柚，喜歡的民眾歡迎到二水參觀選購。

(中時 )