國民黨總統參選人韓國瑜再向綠媒開戰！針對壹週刊報導質疑韓夫婦曾住在大安區，卻未列在競辦先前公布的房產清單中，韓辦再度重申，韓國瑜夫婦並未持有該房產，屋主是韓國瑜夫婦的親屬，涉及個人隱私不便透露身分，而特定媒體拿來含沙射影，故意引導成像是韓的個人財產，甚至扣上「炒房」汙名，韓辦將委請律師對壹週刊提告。

韓國瑜競選辦公室聲明全文如下：

針對週刊報導國民黨總統候選人韓國瑜夫婦房產一事，韓辦再一次重申，韓國瑜夫婦並未持有該房產，該房產屋主是韓國瑜夫婦的親屬，該名親屬並非公眾人物，我們不便透露，也請外界尊重不是公眾人物的個人，有其隱私權。

當時候選人夫婦因為家庭因素借住親戚家，這屬於個人家庭規劃，卻被特定媒體拿來含沙射影，故意要引導成是韓國瑜個人財產，甚或扣上「炒房」污名，行為惡劣，完全喪失身為媒體的良心，我們不會姑息這種惡質的選舉操作。針對週刊的報導，我們將委請律師正式對壹週刊提出告訴。

關於候選人夫婦一家人的房產資訊，韓辦已經召開記者會公開說明過，所有交易上並無不法，也籲請媒體報導時務必查核事實，並避免偏頗標題造成民眾誤解，若未來再發生類似情形，韓辦將直接提告，以正視聽。

(中時 )