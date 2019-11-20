東海大學與台中榮總攜手打造「青銀智慧行動車」，未來將深入社區與長者互動、蒐集銀髮健康相關數據。(林欣儀攝)

有感於台灣人口快速老化，銀髮生活更受重視，東海大學善盡社會責任、2年前開始建構在地多元照顧支持系統，並與台中榮總攜手推動「青銀智慧行動車」，20日正式啟動，未來將以西屯區為首要對象，深入社區與長輩互動，透過檢測與運動介入的方式促進長者健康。

「青銀智慧行動車正式啟動！」在東海大學校長王茂駿、台中榮總院長許惠恒按下啟動鈕後，這部銀髮列車將投入社區長者服務行列。王茂駿指出，行動車具可移動特性，再加上台中榮總醫療專業與學生服務學習的投入，讓社區的健康服務工作更有效率且範圍更廣。

全新打造的青銀智慧行動車內部搭載許多設備，可深入社區協助銀髮族量血壓、測血氧濃度、肺活量及平衡感、心律變異性等，許惠恒強調，台中榮總近幾年也投入社區照顧，藉由行動車蒐集到社區長者的健康相關數據，未來可深耕醫護工作。

「這是跨域合作的成果！」王茂駿強調，智慧行動車上的載具深入社區做健康數據的追蹤，還有學生陪伴長者跳健康操、玩跳舞機，未來希望進一步與門診的醫療照護連結，提供個人化與一貫化服務。此行動車啟動後將率先服務西屯區各里，未來並擴展到其他地區，兼顧長者身體與心靈。

(中時 )