直播》國民黨不分區16位立委亮相！ 15:442019/11/20 中時電子報 王子瑄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨不分區立委亮相。(圖/本報系影音截圖) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 【#LIVE】國民黨中常會不分區立委聯合記者會 國民黨不分區立委名單延燒多時，今由黨主席吳敦義親自出席，率領「最新」16位不分區立委亮相。 韓粉狂入國民黨 吳敦義完蛋了？ 吳接不接韓主委？她驚爆：有人說謊！ 吳敦義委屈：趙少康為什麼一直罵我？他回應了！ (中時電子報) #不分區 #國民黨 #立委 #黨主席 #吳敦義 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍若執政 須搶回網路與輿論戰場 04:092019/11/16 焦點新聞 拚了 謝龍介驚爆選後 參選黨主席 04:102019/11/16 政治要聞 韓粉大量湧入國民黨 為逼宮做準備？ 09:162019/11/16 政治 吳敦義引眾怒 支持者鼓勵周錫瑋參選黨主席 13:022019/11/16 政治 韓國瑜吐心聲 網看完竟痛批這黨36字 08:062019/11/17 政治 聯結大陸台商 國民黨責無旁貸 04:102019/11/19 論壇廣場 選得再差都不辭 李正皓：吳敦義將毀滅國民黨 11:382019/11/19 政治 真的怒了！黃暐瀚在節目上發飆用這字形容吳敦義 00:282019/11/20 政治 周錫瑋談不分區 藍比綠民主 04:102019/11/20 政治要聞 國民黨至少還有一群烏鴉 04:102019/11/20 時論廣場 政治熱門新聞 台北市最新民調出爐 高嘉瑜GG了？ - 政治 韓國瑜選情慘？他驚爆深綠里長心裡話... - 政治 直播》國民黨不分區16位立委亮相！ - 政治 潘恒旭爆這3縣市不保？網驚：韓國瑜危險了！ - 政治 黃暐瀚一句話問英粉 點出眼前台灣最大悲哀！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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