【#LIVE】國民黨中常會不分區立委聯合記者會

國民黨不分區立委名單延燒多時，今由黨主席吳敦義親自出席，率領「最新」16位不分區立委亮相。

韓粉狂入國民黨 吳敦義完蛋了？
吳接不接韓主委？她驚爆：有人說謊！
吳敦義委屈：趙少康為什麼一直罵我？他回應了！

(中時電子報)

#不分區 #國民黨 #立委 #黨主席 #吳敦義