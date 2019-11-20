財團法人日月光文教基金會今（20）日舉行第5屆「環保學術碩博士論文獎助」第2階段頒獎典禮暨論文發表會，共有3位博士、14位碩士獲獎。博士每人頒給7萬元、碩士4萬元，加上第1階段頒發的獎助金1萬元，博士每人獲獎助金8萬元、碩士5萬元。第5屆共頒贈17位碩博士獎助金，合計94萬元。

基金會董事長曾元一致詞表示，日月光文教基金會每年都編列約100萬元碩博士論文獎助金，希望這項獎勵能讓同學為台灣環保努力，甚至在國際發聲。這次獲選論文在政策理論也都有非常優秀的表現，希望大家在工作上都有很好的成就。

日月光文教基金會董事長曾元一在「第5屆環保學術論文第2階段獎助頒獎」典禮致詞。（日月光文教基金會提供／廖德修台北傳真）

日月光投控集團行政長兼基金會執行長汪渡村說，環保理念由青年學子來推動，在未來國家政策上較能產生影響力。有日月光文教基金會做後盾，資源不會缺乏，希望大家未來與日月光投控及文教基金會有更多合作機會。

得獎的碩博士論文內容豐富多元，如台大環工所博士官崇煜使用植物微生物燃料電池，進行汙染土壤復育、環境綠化；植物微生物燃料電池收割後，其生物質材料還可進行廢棄物資源化。

台大環工所博士吳衍諭利用深入訪談架構資料，針對國內能源政策環評案例作個案檢討，提供決策者及政策環評操作者參考。成大環工所博士陳緻紘探討油汙汙染在土壤、地下水中可能影響生物復育效率的環境因子及策略，提供未來生物復育技術應用於汙染場址整治的評估。

其他論文如台大環工所碩士陳煜偈利用硫脲還原氧化石墨烯，進行廢水中選擇性吸附金研究。對處理高科技業廢水中的重金屬及同步回收硝酸具發展潛力，對於廢水處理技術發展與資源循環再利用，可望在實務應用獲得突破。

台科大機械所碩士謝佩服利用未活化過的咖啡來吸附臭氧，嘉義大學森林暨自然資源所碩士廖珮岑，分析氣象因子對赤腹鷹在東亞海洋遷徙線遷徙行為的影響。成大環工所碩士呂宛慈以辣木作為天然混凝劑，評估其應用於緊急藻華問題處理的可行性。政大國發所碩士林君芳以雲林許厝分校遷校事件為例進行個案研究，希望找出對環境永續發展的理念對策。

日月光文教基金會從2014年起舉辦環保學術碩博士論文獎助，採取2階段審查並分階段頒獎，博士論文每名共獎助8萬元，碩士每名5萬元。包括第5屆在內已獎助16位博士、60位碩士，發出獎助學金共428萬元。目前正進行第6屆第1階段評選，預計12月15日公布審核通過名單。

(中時電子報)