藍營現任立委沈智慧（前右3）尋求連任，20日前往中選會辦理立委登記，十大傑出青年張賀森（前右2），也到場力挺。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

國民黨台中市立委第5選區（北屯區、北區），現任立委沈智慧尋求連任，20日前往中選會辦理立委登記，競選團隊高舉青天白日滿地紅國旗進場、氣勢如虹，「薪傳獎」得主黃文郎，精心製作「小韓國瑜布袋戲偶」為「智慧姐姐」助陣加油，十大傑出青年張賀森，也到場力挺。

沈智慧提出「捍衛中華民國」、「北北屯安居又樂業」等2大政見，沈說，2020年大選是關鍵，由選民決定，下一個4年，「還要繼續繳稅金給民進黨揮霍嗎？」。沈隨即高喊：「支持庶民總統韓國瑜」、「支持優質立委沈智慧」等口號。

沈智慧完成登記後細數政績指出，立委補選就任後，8個月內向中央爭取92億的地方經費，包括捷運綠線全線加裝全罩式隔音牆、捷運延伸至大坑經補庫站、台中市校園老舊設施更新及教育文化經費3890萬元、旱溪排水改善等治水計畫5億6千萬元等。

沈智慧說，將近4年，執政黨是掌握國家機器的政府，政務官動用人民納稅錢來支持民進黨的候選人，毫無行政中立可言，完全不公平，也視民意如無物，候選人一定要對選民負責任，將抱持正能量、正向態度參選，爭取連任。

沈智慧這次選戰主打建設牌，並要大家支持其他選區、同營7位立委候選人，李中、黃馨慧、顏寬恆、江啟臣、楊瓊瓔、莊子富、林佳新，讓國民黨立委8席全上，並高呼加油口號。

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(中時 )