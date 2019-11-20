16歲少女因爸爸一句「小腿粗」，開始吃棉花減重，一年吞下一張棉被，最終導致腸阻塞。心理師表示，青少年多會不自覺註重外表，若為個性敏感、缺乏自信者，對他人的褒貶更沒有抗拒力。另有醫師表示，少女的行為可能是異食癖的表現，應結合精神科醫師做判斷，必要時，針對潛在的情緒障礙進行治療。

青少年時期受荷爾蒙印象，開始出現第二性徵，男性長鬍子、女性乳房發育。少年少女因著外表明顯的轉變，開始注意自己的樣子，包括身體有沒有變胖、長了多少青春痘等。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，在青少年階段，少年少女可能因著他人對外表的一句稱讚而開心一整天，也可能因為一句貶抑的話而消沈，是每個人成長的必經之路。若屬於個性敏感、缺乏自信，也就是所謂藝術傾向特質的孩子，可能對他人負面的話更為敏感，容易受傷害。

該名少女吃棉絮已有一年多的時間，開業精神科醫師楊聰財認為，少女的行為可能是異食癖的表現。他表示，異食癖好發於兒少，與孩子在0至1歲口欲期的不滿足有關。在這個階段，孩子透過放入口裡的東西認識周遭，產生對人的信任感。若未得到滿足，日後可能出現吃泥土、棉花等與營養無關的異物的行為。

楊聰財表示，異食癖多伴隨潛在的情緒障礙，應結合精神科醫師，判斷出吞食異物的動機，適時投以藥物或心理治療。因異食癖可能導致營養不良或影響發育，需透過專業人員的協助，建立出正確的營養觀念。家長也應配合專家建議，傾聽孩子的心聲，幫助孩子導向正確的生活方式。

(中時 )