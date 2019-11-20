國民黨副總統候選人張善政今表示，對於國民黨的不分區名單，「真的無法昧著良心替它背書」，他希望支持者能相信他跟總統候選人韓國瑜，總統票蓋給韓、區域立委蓋給國民黨，「政黨票就隨心而去」。對此，代表國民黨參選台中市立委第1選區的「最強菜販」林佳新也點名八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷是最嚴重問題，他直言民進黨不是吃素的，這樣搞擺明要讓韓國瑜選不下去。

張善政稍早在臉書指出，看到不分區名單就很憂心，太多人對國民黨的不分區名單失望了。雖然名單裡有強棒，不過整體名單不夠多元代表性，甚至還會讓區域立委的選舉更為艱難。張善政強調，他只有一個念頭，就是明年不能再讓蔡英文總統連任，因為那只是爽到她和民進黨，但痛苦到全中華民國人民。他呼籲支持者總統票跟區域立委票都蓋給國民黨，但是不分區就隨心而去。

對此，林佳新則轉發張善政臉書貼文，並表示，看樣子分割投票已經變成擋不住的趨勢了。他點名最嚴重的是吳斯懷，他呼籲，為韓國瑜與國民黨設想，軍系應該要一人一信請吳斯懷將軍為中華民國國軍保留最後的顏面。

「民進黨不是吃素的，後續發展大家等著看吧」。林佳新認為，這樣搞，擺明要讓韓國瑜選不下去，區域立委艱困選區更加艱難！他提及，柯志恩曾說要戰死前線，但他認為，艱困選區根本連站上前線都沒，就要被「自以爲」的自家隊友背後開槍打死，還妄想替基層打拚什麼？還妄想撥亂反正什麼？「我們在基層拚，前面吃緊，後面緊吃」。

他最後表示，若他跟張善政這樣的發言傷害韓國瑜一分，那等著看這份名單會傷害國民黨幾萬分！

(中時電子報)