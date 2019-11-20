周刊報導國民黨總統參選人韓國瑜、李佳芬夫婦曾住在大安區「幸安名廈」社區，但未列入韓辦日前公布的房產名單中，韓辦隨即稱該房屋為韓夫婦親屬所持有。台北市文山區立委參選人阮昭雄今天下午前往監察院向監委陳情，他合理懷疑房產資料載名李ＯＯ的是李佳芬，盼監委調查韓國瑜夫妻是否有漏報公職財產之嫌。

週刊踢爆韓國瑜曾在1996年8月至2009年10月，擁有大安區「幸安名廈」房產，阮昭雄指出，韓國瑜於1993年2月至2002年1月擔任立委，李佳芬在1998年3月至2010年2月當雲林縣議員，擔任公職期間卻未依法申報財產，質疑有違法漏報之嫌。

阮昭雄說，自己服務處電話被打爆，接獲民眾爆料，明確指認韓國瑜夫妻居住在這幢房屋，而且不是租而是買入，平常則以Jaguar名車代步，「這哪是庶民，庶民住不起豪宅，也不可能擁有名車」。

阮昭雄表示，房產資料寫到李ＯＯ，他合理懷疑就是李佳芬，希望監委能查個水落石出，另外，韓國瑜也有必要一次說清楚「豪宅門」，不是每次都由講不清楚的發言人代答。

(中時 )