松興起重工程為取得台鐵標案，找來國順貨運陪標，但由於2公司郵寄的投標資料因來自同一郵局，且郵件號碼也連號，遭台鐵發現，向台北地檢署告發，檢方因標案尚未開標便，且2公司負責人皆認罪，今給予2公司負責人緩起訴，期限1年，各需支付4萬、5萬元處分金給國庫。

檢方調查，2018年底，台鐵進行2項工物、電物零件標案招標，底價各約80至90萬元，但依規定得有3家廠商投標才能開標，松興公司黃姓負責人找來國順貨運秦姓負責人，湊足3家，符合開標資格。

但台鐵發現，3家廠商寄來的投標文件都出自汐止郵局支局，掛號郵件號碼連號，就連押標金也都連號，但2家公司一個在汐止，一個在台北市信義區，懷有圍標陪標情事，違反政府採購法情事，向檢調告發。

檢方調查時，黃姓及秦姓負責人都坦承犯案。黃男供稱，為了順利取得標案，才找來國順和秦男陪標，湊足開標資格，沒想到郵局掛號寄送文件會漏了餡。

檢方因男及秦男都坦承犯行，由於台鐵在開標前便發現，未造成損失，檢方給予2家公司及2名負責人緩起訴處分，期限1年，公司及個人皆需分別繳交5萬、4萬元處分金。

(中時 )