今年改制的台維斯盃國際男子團體網球對抗賽，本周在西班牙馬德里展開決賽周，小組單循環賽首戰先2比1取勝義大利隊的加拿大隊，再接再厲以2比0輕取美國隊，加拿大終於贏得隊史在台維斯盃隊美國隊的破天荒第1勝。

美國弗里茲在台維斯盃與加拿大一戰未能替球隊搶下勝利，賽後相當自責。(美聯社)

加拿大帕斯皮席（Vasek Pospisil）7比6(7比5)、7比6(9比7)擊敗美國奧培卡（Reilly Opelka），隨後隊友沙普瓦諾夫（Denis Shapovalov）7比6(8比6)、6比3擊退弗里茲（Taylor Fritz），賽後弗里茲表示：「我覺得我可以贏下比賽，所以輸球後覺得非常失望，畢竟這一勝會對球隊很重要，很不幸地我沒有在對的時候打出對的球，所以輸了。」

台維斯盃已經有119年歷史，對戰的兩個國家進行4點單打和1點雙打賽事，雖然從1965年美國和鄰國加拿大就沒在台維斯盃有交手紀錄，但之前雙方15次過招，通通由美國帶走勝利，且只輸過3場比賽，不過美國男網近年實力下滑，甚至從2007年以後就沒再贏得台維斯盃冠軍，在雙方第16次對決成為加國手下敗將，由於前兩場單打加國就確定勝出，兩邊同意不打原訂的雙打，讓選手提前休息。

曾經32度高舉台維斯盃冠軍獎盃的美國隊，必須下一場擊敗義大利，才能尋求晉級下一階段賽事的機會，美國隊隊長費許（Mardy Fish）說：「我們分在最難打的一組，沒有一場比賽是好打的，但你永遠料不到比賽結局，明天我們會繼續努力為第1勝奮戰，試著讓我們處在好狀態。」

台維斯盃今年更改為不再是全程為主客場對抗，而是先進行主客場資格賽，遴選出18隊在單一地點舉辦的決賽一較高下，且比賽從4場單打1場雙打減少為2場單打1場雙打，也把五盤三勝改成三盤兩勝，今年決賽就在西班牙馬德里進行，比賽時間從11月18日到24日，18隻隊伍各3隊分成6個組別先進行單循環賽，每組分組冠軍加上戰績較佳的分組第2名共8支隊伍晉級8強，屆時則是單淘汰制，贏球繼續前進、輸球打包回家。

(中時電子報)