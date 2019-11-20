冬季戀歌、師任堂、鬼怪等都在江原道拍攝。圖：業者提供

由江原道廳與江原道最大旅遊集團與美妝集團合資成立的低成本航空-江原航空，將於12月26日開闢台北-襄陽航線，並將於明年元月29日開台中-襄陽，3月29日開高雄-襄陽。取得該公司台灣地區總代理的金遠東旅行社董事長陶世龍表示，江原航空將提供散客低於6千元的來回含稅票價，提供15公斤免費行李與機上簡餐。

江原航空今年3月取得營業執照，公司採用全新波音737-800客機，第一條國際航線選飛現在雙向旅遊最熱門的台北航線，公司預計到2025年，機隊將達20架。公司大股東包括江原道廳，持股約35％，另外兩大股東是美妝集團Tonymoly與旅遊集團MJ CITY。

韓國一直以來為台人旅遊首選，隨著旅韓人數近年來大幅成長，江原航空因應市場需求，即將於12月直飛韓國江原道！江原道位於首爾的東邊，主要都市為春川、束草及江陵，四季分明的美麗景致為許多知名韓劇的拍攝場景,更在2018年舉辦平昌冬季奧林匹克賽事，大大提升了國際知名度。從雪嶽山到東海日出，江原道擁有豐富的旅遊資源，更坐擁多座滑雪場及度假村,除了首爾、釜山或濟州等知名都市外，也提供了民眾旅遊新選擇。

江原道四季皆美，是韓國的度假勝地。圖：業者提供

江原航空是目前唯一以江原道襄陽機場為基地運行的韓國航空公司，江原航空將會成為第一個融合航空及旅遊的TCC集團。江原航空利用江原道豐富的旅遊資源和背景故事吸引外國遊客,把航空與旅遊融為一體。通過與江原道地方政府和居民的合作在江原道創造優質的工作機會,我們希望為當地經濟發展做出貢獻。此外,通過與江原道學校的產學合作,我們將促進航空和旅遊業專業人員的培訓和招聘。江原航空視安全飛行為首要目標,期望開拓更多航線，連接襄陽到中國、日本等亞洲國家。

江原道東海日出美景。圖：業者提供

江原航空將於2019／11／22首航襄陽-濟州島之國內線航班，並計劃於兩年內運行五架飛機至台灣越南河內、胡志明、香港、曼谷、菲律賓等15個目的地，並希望能把航線擴大到發展中的第二、第三城市。

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