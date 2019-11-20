總統蔡英文今下午至新北市出席樹林濟安宮東遷百年五朝清醮盛典，針對台北市長柯文哲質疑「搞台獨的兒子、孫子都躲在美國、紐西蘭，都是騙子」，蔡英文認為，「很多民主前輩在台灣民主化過程中貢獻很多，卻被列為黑名單，不能回到台灣，後代也被迫留在國外，「這是一個歷史上讓人感到遺憾的事，我們更應嚴肅看待。」

(中時 )