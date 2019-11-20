凱莉愛內衣公司董事長張賀森19歲從網路開始賣女性內衣也寫下「一個坐在輪椅上賣女性胸罩的男生」的傳奇故事。（馮惠宜攝）

凱莉愛內衣公司董事長張賀森今年9月底當選57屆十大青年楷模，今年34歲的他，14歲因車禍癱瘓，卻不向命運低頭，19歲就靠著僅剩可活動的指關節打電腦上網賣女性內衣，最風光時一年的年營業額超過3千萬元，儼然已是國內網購內衣龍頭，寫下「一個坐在輪椅上賣女性胸罩的男生」的傳奇故事。

34歲的張賀森原來是台中囡仔，年少命運坎坷，14歲遭小客車酒駕重創，除了脊椎損傷、頸部以下沒有知覺，手指也萎縮，終生要坐在輪椅上，但張賀森感恩老天爺慈悲，至少沒有傷到腦部，他在姐姐鼓勵下，重新站起來，姐弟倆約定要一起創業，未料姐姐卻因一場感冒併發心肌炎驟逝，不認輸的他，運用網路行銷自創內衣品牌，為紀念姐姐以「凱莉愛內衣」為品牌名稱，創業15年目前年營業額破三千萬元，年可賣出上百萬件內衣。

立委沈智慧昔日曾和張賀森外公熟識，今年初意外獲知張賀森奮鬥的故事，除專程到高雄拜訪，也特別推薦他參加十大傑出青年評選，他也是今年獲選者中唯一一位在初選和複選時全票通過者。

沈智慧說，張賀森學歷僅國二程度，19歲在網路世界創業，網路客戶遍布全世界，年營業額更超過3千萬元，如今回到故鄉台中市開設實體店面，堪稱台中之光，他的故事也將鼓勵更多年輕人。

張賀森回顧創業路，坦言，透過自學開創商機，他也看到台灣紡織產業的軟實力，但台灣因鎖國，許多國外訂單因高額關稅讓業者失去國際競爭力，相當可惜，他感謝沈智慧推薦，讓他有不同的視野看待企業的經營管理與永續經營，未來他也期許和許多MIT產業一起努力，把台灣好的商品賣到全球各地去。

(中時 )