韓聯社報導指出，南韓鐵路工會20日上午9點開啟無限期總罷工，首爾站等全國主要火車站列車運行班次減少，給乘客帶來不便。

在首爾，不少乘客因首爾站和龍山站預售車次取消或現場無票而遭遇不便。在仁川，最大的地鐵換乘站富平站開往首爾方向的地鐵發生延誤，大量乘客排起長龍。釜山站售票員減至平時的一半，視窗前排起長隊，大田站的殘疾人專用售票視窗已經停用。車站內隨處可見“因罷工減少人工出票，請使用自助售票機或手機APP軟體”的提示。

受罷工影響，KTX高鐵、廣域地鐵、火車班次將減少三至七成，給上班族、外地考生等出行人群帶來較大影響。貨運列車也減至平時的31%，KTX發往江陵的貨列更是由每天33班驟減至4班，預計將給物流運輸帶來較大負面影響。

南韓鐵路工會當天下午2點在首爾站、釜山站、大田站等地舉行罷工大會。上月11-14日，工會曾舉行過“警告性限時罷工”，這次是時隔三年重啟無限期罷工。

工會方面提出的要求主要有為適應新倒班制增員4000人，工資上調4%，工作人員轉正，鐵路運營商合併。而公社方面的立場是，正在研究增員1800人的方案，其餘要求均超出預算。

國土交通部表示，罷工期間將集中投入鐵道公社職員和兵力全力保障地鐵和高鐵運行次數達到平時的82%和68.9%，客運和貨運列車保持在平時的60%和31%。此外，還將積極利用公共汽車等公共交通工具，儘量減少國民出行不便。

(中時 )