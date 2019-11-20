台北市長柯文哲20日中午上廣播節目接受專訪痛批，民進黨正事不幹，將國家治理這麼亂，搞得像義和團，就等明年1月11日大選後，看民進黨一定轉彎，兩岸關係就這樣繼續撐下去嗎？他不信，因為ECFA（兩岸經濟合作架構協議）明年就到期了，完全執政就是完全腐敗、完全傲慢，看過去3年半不就這樣？

柯文哲批評，民進黨前瞻計畫講了一大堆，那就請他們公布執行率，結果高雄執行率48％，台北是最高、82％，要打高雄市長韓國瑜結果打到自己，將一個國家治理那麼亂，像義和團、講什麼口號，就沒人說台灣主權不重要，但卻正事不幹，他這次雖沒選總統，但就等明年1月11日後，看民進黨怎麼轉彎。

柯文哲強調，目前看蔡英文總統會繼續執政，但選後一定轉彎，兩岸關係就這樣繼續撐下去？他不信，因為ECFA明年就到期，他當台北市長4年還570億的債，就是因為沒貪汙，就這麼簡單，台灣企業有95％還是賺錢，台灣人沒那麼笨，現在印花稅損120億元，錢從哪來？不是舉債嗎？汽燃稅一開始說取消會給補助，讓北市少了30幾億，他做市長第1、2年有拿到，但第3、4年就沒給。

柯說，前行政院長賴清德去年說給公務員加薪3％，結果是地方政府自籌，然後今年他卻收到監察院糾正文，說北市人事費增加太多，他心裡就圈圈叉叉。

「完全執政就完全腐敗！」柯痛批，民進黨過去3年半結果是怎樣，去年全台最大黨是討厭民進黨，若非反送中，沒理由過去1年什麼都沒幹，蔡總統民調就上來，接下來50幾天選舉不太會改變，但香港變成慢性疾病，警察進校園打人，丟1000多個催淚彈，每天把這畫面播出來喊「今日香港、明日台灣」，芒果乾吃一吃還是有效。

柯說，人民慢慢會進步，但有時別期待太高，民眾黨也一定會進國會，若只有2席也沒用，就準備打包，席次越多影響越高，民進黨完全執政就完全傲慢，但看前瞻計畫，國民黨竟只會丟水球。

柯還說，他從頭到尾都沒打算要選總統，是嚇唬嚇唬民進黨，他要做的是文化傳道者，組黨比當總統有效，但若讓一個國家買票、大撒幣、綁樁有效，然後還說選不出好總統，那就認了吧，國民素質就這樣。

(中時 )