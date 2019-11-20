民進黨台中市立委第5選區立委參選人莊競程表示，此次參選，有2個非常重要的原因，1個是責任感，1個則是使命感。呼籲所有年輕人都應站出來共同守護台灣的民住自由的責任，另維持老人家的健康、降低健保負擔，降低年輕人跟下一代的負擔，這就是他的使命感。

莊競程指出，攸關台灣能否守住民主自由的1場選戰，從前靠著許多先進的革命奮鬥，才能讓我們現在能夠自由選舉。如果讓我們的下一代卻又再度需要革命，我們絕對不能讓這種情況發生，希望大家用選票維護台灣的民主自由，投給民進黨以及台中市的8位民進黨的候選人。

莊競程說，現在的香港所發生的事，受到中共無情的打壓，再看看台灣，目前在國際上也不斷受到中共打壓，甚至企圖侵犯台灣的主權，所以不只是他自己，呼籲所有年輕人都應站出來共同守護台灣的民住自由，這就是他這一個年輕人應該有的責任感。

莊競程表示，自己的專業是醫學工程，長期研究老人醫學跟預防醫學，他的目標就是要維持老人家的健康，這樣可以降低健保負擔，也可以降低年輕人跟下一代的負擔，這就是他的使命感。

(中時 )