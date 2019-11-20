英國《泰晤士報高等教育專刊》公布2020世界大學「臨床醫學與健康」及「生命科學」的專業領域排名，中國醫藥大學、亞洲大學共組的「中亞聯大」兄弟校在2項排名中雙雙入榜，顯示其學術研究與國際化成果斐然。

該專刊在「臨床醫學與健康」專業領域評比項目中，台灣共12所大學上榜，其中，中醫大位居全球210名、全台第3，亞大名列世界第461名、躋進世界500大，也位居全台第9名；「生命科學」領域部分，全台共16所大學上榜，其中，中醫大位居台灣第5、亞大居全台11名。

亞大校長蔡進發指出，亞大與中醫大資源共享且合聘優良師資投入教學研究，攜手投入AI醫療、3D列印醫材相關研究，且亞大醫院啟用後提供中部地區緊急醫療救護，3方合作帶動臨床醫學與生命科學領域研究，今年即獲頒4項國家科技創新獎。

中國醫藥大學校長洪明奇表示，中國附醫在細胞系療、AI輔助醫療及基因精準檢驗等方面研發成果豐碩，且已技轉給其他企業，未來將針對樂齡長照、藥食安全、網路成癮與疾病防治等層面持續精進。

蔡進發強調，亞大近幾年推動AI人工智慧教育與研究，除採用大數據病例分析疾病預防、利用區塊鏈技術解決數據安全問題，並藉由「機器學習」和「深度學習」辨識醫療圖像、探索基因圖譜，未來將持續與國際知名大學更緊密互動。

(中時 )