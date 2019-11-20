一邊一國行動黨決定提名前總統陳水扁擔任不分區立委候選人，今天下午送交立委提名推薦書給陳水扁，陳水扁也同意接受，並簽下同意書，不過他說，能否列為不分區名單，同意權在蔡英文總統。

一邊一國行動黨召集人楊其文表示今天下午三點，親送交立委提名推薦書給陳前總統，陳水扁問說「如果我不簽呢？」楊其文開玩笑的說，「如果不簽就把你抓起來」，陳水扁在簽名後還到住家樓下揮手致意。

陳水扁表示，他願意擔任園丁，為一邊一國和台灣澆水，不過最後他能不能列名不分區，同意權是在蔡英文總統。

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