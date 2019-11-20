柯P指郭被政治老狐狸欺負 郭：他嗜血成性 16:292019/11/20 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 人郭台銘今天下午前往新北市議員劉美芳服務處拜會劉美芳與父親前省議長劉炳偉。（譚宇哲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 人郭台銘今天下午前往新北市議員劉美芳服務處拜會劉美芳與父親前省議長劉炳偉。（譚宇哲攝） 鴻海集團創辦人郭台銘今天下午前往新北市議員劉美芳服務處拜會劉美芳與父親前省議長劉炳偉，對於台北市長柯文哲在廣播節目上說郭台銘在政治上較天真，被政治老狐狸欺負，郭台銘受訪時表示，柯文哲很直白，每天面對媒體堵麥、「餵鯊魚」，「你們講他嗜血成性，我不像他。」 郭台銘說，柯文哲是一杯白水，有什麼說什麼，他則絕對是一個政治素人，他也聽柯文哲勸言，請教議長、老朋友給我一些建議，我們都在積極做事、做公益，沒有受委屈。 (中時 ) #柯文哲 #郭台銘 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯P幫立委參選人站台 向新北耶誕城「借光」 19:452019/11/16 政治 柯文哲須延續蔣渭水的民族認同 04:102019/11/17 時論廣場 參選2024總統？柯文哲拋明治維新 16:252019/11/17 政治 民眾黨不分區難產 柯：吳欣盈「家裡要擺平」 21:502019/11/17 政治 2020總統怎麼投？郭董狂褒宋楚瑜 11:402019/11/18 政治 對立委選情有多少信心 柯P：全力以赴 13:142019/11/18 政治 柯擬到東吳演講 學生連署反對 04:102019/11/19 地方新聞 宋楚瑜：親民黨內部曾討論讓黃珊珊當柯的副總統人選 10:032019/11/19 政治 遭東吳學生連署抵制 柯嗆：別謀個人政黨利益 12:512019/11/19 政治 東吳演講遭抗議 柯文哲這樣說 12:242019/11/20 政治 政治熱門新聞 台北市最新民調出爐 高嘉瑜GG了？ - 政治 韓國瑜選情慘？他驚爆深綠里長心裡話... - 政治 直播》國民黨不分區16位立委亮相！ - 政治 潘恒旭爆這3縣市不保？網驚：韓國瑜危險了！ - 政治 黃暐瀚一句話問英粉 點出眼前台灣最大悲哀！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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