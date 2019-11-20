人郭台銘今天下午前往新北市議員劉美芳服務處拜會劉美芳與父親前省議長劉炳偉。（譚宇哲攝）

鴻海集團創辦人郭台銘今天下午前往新北市議員劉美芳服務處拜會劉美芳與父親前省議長劉炳偉，對於台北市長柯文哲在廣播節目上說郭台銘在政治上較天真，被政治老狐狸欺負，郭台銘受訪時表示，柯文哲很直白，每天面對媒體堵麥、「餵鯊魚」，「你們講他嗜血成性，我不像他。」

郭台銘說，柯文哲是一杯白水，有什麼說什麼，他則絕對是一個政治素人，他也聽柯文哲勸言，請教議長、老朋友給我一些建議，我們都在積極做事、做公益，沒有受委屈。

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