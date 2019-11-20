近期冷氣團持續發威，氣溫下探不到20度，瑞芳警分局員警仍在雨中站崗，維護選舉造勢場合秩序，有民間廠商看到警方冷到搓手哈氣，感到相當不捨，今當場採購300支保溫瓶，贈給堅守崗位員警補充水分，讓值勤員警感到暖呼呼。

選戰不到2個月，新北市立委第12選區七星區，五路人馬大混戰，繼上周國民黨總統參選人韓國瑜來到瑞芳拉抬同黨李永萍聲勢、副總統陳建仁本周六也將回防瑞芳力挺賴品妤，東北角瑞、平、雙、貢大小後援會，讓轄區員警疲於奔命。

上上汽車公司董事長邱秀足說，長年全島跑透透，常在各地看到警察辛勞情形，今日帶著總經理女兒李秀和，一同到瑞芳警分局致贈保溫瓶給每一位員警，希望員警能出勤時隨身攜帶解渴又暖心，為維護社會治安及環保盡一份心力。

副分局長謝明杰親自回贈感謝狀，邱女士過去已添購上千支保溫瓶，捐贈給各地警察機關，近期氣溫驟降，加上選舉將至，許多警察長時間在外選舉造勢場合維持秩序，平日的巡邏、維護治安勤務也一樣不能鬆懈，努力做好分內工作。

瑞芳警分局位處東北角，風大低溫多雨的氣候，對執勤員警的身體狀況負擔很大，除了鼓勵同仁善加使用外，也感謝邱董事長對於警政工作的力挺支持，未來也持續秉持新北警「治安平穩、交通順暢、服務熱心」的精神，守護市民大眾生命及財產安全。

(中時 )