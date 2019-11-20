台聯今天下午公布不分區立委名單，4年前以無黨籍參選北市中山北松山的潘建志為台聯不分區第一名，其餘依序為前立委周倪安、黨主席劉一德等6人。劉一德表示，目前估計政黨票有機會衝過60萬票，取得2席立委，若當選2年就會換人，不以個人利益為重，團結一致對外。

台聯不分區預計提名7人，依序為潘建志、周倪安、劉一德、新北市北新國小英語教師蔡以新、台聯文宣部主任潘厚勳、台聯社運部主任歐陽瑞蓮、台灣國會透明化促進協會理事長高基讚。

劉一德表示，4年前誤判形勢，以為太陽花學運會帶動年輕人投票，分析發現台聯主要支持者為45歲以上，當時因蔡總統喊救命，導致很多老一輩回去投給民進黨，這次不少支持者認為對台聯有虧欠，有信心政黨票可以衝過60萬票。

仍有民進黨籍的潘建志，如今加入台聯不分區將面臨民進黨開除黨籍，潘建志說，當初因參加立委選舉，經過協調加入民進黨，但已經有一段時間沒參加民進黨活動，既然答應加入台聯不分區，被民進黨開除黨籍也是應該地。

台聯共同政見主張包括，制定反統戰法強化民眾意識，推動正名制憲：檢討一例一休，徹底落實周休二日：推動國會調查權立法；加入淘汰不認識恐龍法官，支持陪審團制度等10大主張。

(中時 )