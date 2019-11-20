大陸外交部網站20日指出，外交部副部長馬朝旭召見美國駐華使館臨時代辦柯有為，就美國國會參議院審議通過「香港人權與民主法案」提出嚴正交涉和強烈抗議。

馬朝旭指出，香港是中國大陸的香港，香港事務純屬中國大陸內政，不容任何外國政府和外國勢力干預。美國會上述法案公然插手香港事務，干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，陸方對此堅決反對。陸方表示，強烈敦促美方立即採取有效措施阻止該案成法，立即停止插手香港事務、干涉大陸內政。否則，陸方必將採取有力措施予以堅決反制，一切後果必須由美方完全承擔。

馬朝旭強調，大陸政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。陸方正告美方，任何企圖破壞香港繁榮穩定、阻礙大陸發展的圖謀都不會得逞，到頭來只會搬起石頭砸自己的腳。

(中時電子報)