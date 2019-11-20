郭台銘今天下午前往新北市議員劉美芳服務處拜會劉美芳與父親前省議長劉炳偉。（譚宇哲攝）

郭家軍入主民眾黨、親民黨不分區立委名單，被外界解讀為是雙邊押寶，郭台銘今赴板橋拜訪新北市議員劉美芳時，否認雙邊押寶，並語帶玄機說「本來是王院長要出來主持，這說來話長，我將來選後再給大家娓娓道來」，郭也坦言在王金平、柯文哲、宋楚瑜身上學到很多，但「他們之間真的是不好整合」。

(中時 )