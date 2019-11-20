郭董坦言：王、柯、宋不好整合 16:272019/11/20 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 郭台銘今天下午前往新北市議員劉美芳服務處拜會劉美芳與父親前省議長劉炳偉。（譚宇哲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 郭台銘今天下午前往新北市議員劉美芳服務處拜會劉美芳與父親前省議長劉炳偉。（譚宇哲攝） 郭家軍入主民眾黨、親民黨不分區立委名單，被外界解讀為是雙邊押寶，郭台銘今赴板橋拜訪新北市議員劉美芳時，否認雙邊押寶，並語帶玄機說「本來是王院長要出來主持，這說來話長，我將來選後再給大家娓娓道來」，郭也坦言在王金平、柯文哲、宋楚瑜身上學到很多，但「他們之間真的是不好整合」。 (中時 ) #雙邊 #整合 #市議員 #玄機 #板橋 也許您會感興趣 推薦閱讀 台語文化班學員認證all pass 市議員也來讀冊 17:342019/11/17 生活 市府標售土地 市議員批應考量都市發展性 10:542019/11/18 生活 公車年花26億補助 市議員疑「錢沒花在台中」 12:062019/11/18 生活 台中市議員提出城區文史觀光巴士構想 13:052019/11/18 生活 市議員驚爆：郝龍斌被吳敦義擺一道！ 15:252019/11/18 政治 基隆立委選戰 首日3人登記 04:102019/11/19 地方新聞 13期市地重畫土地分配遙遙無期 市議員為民請命 11:572019/11/19 生活 市議員要求以優化幹線公車 培養搭乘人口 17:472019/11/19 生活 保存磚窯與開路？市府評估異地保留 20:222019/11/19 政治 戴寧無黨籍參選立委 稱「郭家軍」是友軍 13:262019/11/20 政治 政治熱門新聞 台北市最新民調出爐 高嘉瑜GG了？ - 政治 韓國瑜選情慘？他驚爆深綠里長心裡話... - 政治 直播》國民黨不分區16位立委亮相！ - 政治 潘恒旭爆這3縣市不保？網驚：韓國瑜危險了！ - 政治 黃暐瀚一句話問英粉 點出眼前台灣最大悲哀！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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