張嘉郡代表國民黨參選雲林縣第一選區立委。（張嘉郡競選總部提供）

雲林縣第一選區立委蘇治芬20日登記參選，她評估她與對手張嘉郡的選情「非常膠著」，她這個選區是全國最艱困、最複雜、最短兵交接、最會擦出火花的選區。

蘇治芬說，她的對手也不是個弱的對象，每一天都要戰戰兢兢。

媒體詢問這是否兩個女人的戰爭？蘇治芬回答「這是一場善良與不善良的選舉」，期待古意的鄉親把善良的選票投出來。

前立委張嘉郡曾擔任兩屆立委，上一屆未參選，本次獲得代表國民黨出戰機會，來勢洶洶。

(中時 )