兩人都不曾輸過 蘇治芬認與張嘉郡選情膠著 16:322019/11/20 中時 周麗蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘇治芬20日登記參選。（周麗蘭攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 張嘉郡代表國民黨參選雲林縣第一選區立委。（張嘉郡競選總部提供） 雲林縣第一選區立委蘇治芬20日登記參選，她評估她與對手張嘉郡的選情「非常膠著」，她這個選區是全國最艱困、最複雜、最短兵交接、最會擦出火花的選區。 蘇治芬說，她的對手也不是個弱的對象，每一天都要戰戰兢兢。 媒體詢問這是否兩個女人的戰爭？蘇治芬回答「這是一場善良與不善良的選舉」，期待古意的鄉親把善良的選票投出來。 前立委張嘉郡曾擔任兩屆立委，上一屆未參選，本次獲得代表國民黨出戰機會，來勢洶洶。 (中時 ) #2020 #立委選舉 #蘇治芬 #立委 #張嘉郡 #選區 也許您會感興趣 推薦閱讀 張善政：蔡英文若連任 台灣會沒氣了 18:472019/11/18 政治 「英德配」明日下午登記參選 18:492019/11/18 政治 韓國瑜站台李彥秀 發放發財金秒搶光 19:302019/11/18 政治 市議員張瀞分關心2020台灣燈會進度 呼籲林佳龍不要到中央當官、就忘了地方 20:572019/11/18 生活 民調冷冰冰！韓國瑜批民進黨麻醉自己 19:362019/11/18 政治 蔡英文、韓國瑜造勢誰人氣高？ 網路投票庶民笑了 20:172019/11/18 政治 長輩講不出蔡英文優點 網友：我還是投韓國瑜 00:422019/11/19 政治 〈2020投資趨勢論壇系列一〉－迎戰2020 聰明退休理財術大解密 04:102019/11/19 財經要聞 經部坦承 境外匯回資金0元！台商回流7000億攏是假 小英膨風騙票 04:102019/11/19 財經焦點 新聞透視》民進黨各縣市大撒幣！牛肉吃不到 選民還是不買帳 04:102019/11/19 政治要聞 政治熱門新聞 台北市最新民調出爐 高嘉瑜GG了？ - 政治 韓國瑜選情慘？他驚爆深綠里長心裡話... - 政治 直播》國民黨不分區16位立委亮相！ - 政治 潘恒旭爆這3縣市不保？網驚：韓國瑜危險了！ - 政治 黃暐瀚一句話問英粉 點出眼前台灣最大悲哀！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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