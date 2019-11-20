寬庭Kuan's Living從前年開始於中台灣舉辦年度出清特賣會，現場設有愛心義賣專區，販售陽光基金會傷友縫製的「午安抱枕」公益商品。（馮惠宜攝）

國內頂級寢具代表：「寬庭」11月23日一連8天將在台中市西屯區市政路408號再度舉辦年度出清特賣會，今年適逢選舉加上國內景氣遲滯，備貨量更多，最近折扣甚至下殺到1.6折；日前透過網路試水溫，甚至出現閃靈買家，一口氣買下6位數字的絕版品。

寬庭Kuan's Living從前年開始於中台灣舉辦年度出清特賣會，超過300種特惠品項如義大利高級寢具、埃及棉、華爾紗、蠶絲被、羽絨被枕、記憶枕等，今年將於11月23日至30日限時開賣。

寬庭行銷部協理曾依秀指出，必搶商品為「每日一物」限量卻最超值，商品包括純羊毛冬被、刺繡罩被、鵝絨記憶複合枕、進口精梳棉寢具等熱賣商品最低1.6折起，另強打義大利高級床組最低2折起！而寬庭獨家開發的多功能鵝絨記憶複合枕，更是每年熱銷的人氣商品。

尤其現場設有愛心義賣專區，販售陽光基金會傷友縫製的「百納被」及「午安抱枕」等公益商品，所得金額將全數捐贈給聯合勸募及陽光基金會，買好物同時也能散播愛，讓點滴心意匯集成社會溫暖力量。

(中時 )