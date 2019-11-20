於士林起家的手搖品牌「珍煮丹」，邁入創立10周年，也於台北市府站推出全球首間概念店，店舖採用柔和木質紋路、日系質感白牆，及石材結構3大設計元素，風格兼容台日文化。品牌並推出冬季新品「十份芋芋鮮奶」、「覓蜜芋圓鮮奶」兩款以傳統芋圓為發想的限定新品，並於11月22日全球門市同步舉辦買1送1活動。

35歲的珍煮丹董事長高永誠表示，今年將品牌主軸定調為職人精神出發，全球品牌識別系統不僅翻新整體店裝設計，在LOGO發想上，也以核心元素—珍珠作為發想，運用3顆渾圓珍珠曲線，巧妙融入設計意象中，英文品牌名稱「TRUEDAN」，則傳遞出職人手作精神。

高永誠學歷雖僅國中肄業，與妻子吳幸容以擺攤賣服飾起家，後來經由家人建議轉行餐飲，2009年賣起手搖飲，10年期間已成為知名品牌。目前全球擁有超過百間門市，囊括歐亞美3大洲，包含台灣、澳門、香港、中國、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、澳洲、加拿大。菲律賓及印尼也預計今年底開幕，英國則於明年第1季營運，而今年全年業績相較前1年成長15%，2020年則上看20至25%，來客數可達8百萬人次。

珍煮丹董事長高永誠（左）與總經理妻子吳幸容（右）。（吳奕萱攝）

台灣現則有50間門市，其中包括8家直營與42家加盟，目標也朝台灣突破百間店舖邁進。預計2020年底全球將超過150間門市，而2019年底全台有6間店鋪將採用全新品牌視覺店裝，包含台北北醫店、樹林站前店、土城中央店、基隆義二店，及台南國華店，預計兩年內完成全台店鋪形象更新。

珍煮丹信義市府店，作為首間全球概念店首度亮相!。（品牌提供）

為慶祝全新品牌識別系統上線，珍煮丹將祭出全球店鋪11月22日當天4點後，加入會員全品項買1送1超強優惠，邀請粉絲一同歡慶。

珍煮丹推出「奇萊烏龍」、「東方美人」與「老派紅茶」3款基茶提升底蘊風味。（品牌提供）

(中時 )