31歲坪林農友翁治源是電機碩士，5年前毅然回到故鄉與父親一起研製包種茶，今年一舉奪下全國部分發酵茶製茶技術競賽冠軍，讓新北蟬聯9屆冠軍，也成為賽事開辦以來最年輕的冠軍製茶師，他笑說，種茶真的很辛苦，拿到冠軍時，真心覺得一切辛苦都值得了。

全國部分發酵茶製茶技術競賽冠軍得主翁治源與獲得季軍的坪林農友王世瑜、石碇農友張宏圩，今天上午到新北市府獻獎給新北市長侯友宜，侯友宜當場回贈翁治源冠軍匾額，勉勵農友們繼續為在地爭光。

翁治源說，5年前放棄原有工作，回到故鄉坪林的田美茶園與父親一起種包種茶，體會到從採收到加工，每一個環節都相當細緻繁瑣，「真的很辛苦，連睡覺都常常睡不好」，所幸得到父親的真傳，很快就摸透包種茶的精隨。

提到得獎感想，翁治源笑說，比賽期間遇上大雨、沒有足夠的日光，連最後挑完茶梗、試泡成品時，疑似因為太疲勞而味覺一度失靈，原以為此次與獎項無緣，得知拿到冠軍時，覺得一切辛苦都值得了，也希望能讓田美茶園持續飄香。

農業局表示，新北市是包種茶發源地，也是全台最會做包種茶的地方，新北市連續9年獲得冠軍，顯示新北製茶技術確實出類拔萃，未來也期待能有越來越多的茶青返鄉當「做茶人」，也請民眾持續支持「新北好茶」品牌。

(中時 )