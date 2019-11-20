台北市長柯文哲20日中午上廣播接受專訪時，唱衰時代力量已奄奄一息，被列不分區第4的立委黃國昌不會上，救也救不起來，也許可以騙一些選票，但他知道救不起來，黃要上，政黨票要12％欸，不太容易，這就是內部把黃做掉，黃也沒在決策委員會裡。

主持人問，黃國昌之後會不會參選台北市長？柯文哲直言，那也要選得上阿，這不容易，這個奇蹟不會發生那麼多次。

主持人提問，民眾黨是否至少5席不分區？柯說，沒設想很多，目標就愈多愈好，10幾席更好，愈多影響愈大，但就要努力，革命不是一天成功，明治維新不是1、2年完成，他最驕傲是沒發錢，還出報名費，大概募了1、2000萬元；商人做生意是在看現在民調，政治家把民調當起點、不是把數字當目標，而他當革命家跟政客不一樣，有很強的信念。

對於是否擔心親民黨不分區拉到民眾黨的票？柯說，拉到票不是不分區立委名單，是親民黨主席宋楚瑜選總統的聲勢，一般來講不選總統對政黨票有影響，親民黨不分區不好也不壞。主持人問「有比民眾黨好？」柯回「不會」。

柯說，老宋差不多走到中間，藍綠兩邊的票都有扣，鴻海創辦人郭台銘則是大老闆，也不是壞人，人還不錯，在政治上有時滿天真，沒有很強的政治意識，跟政治老狐狸玩都被欺負，郭會為民眾黨站台，但宋不會。

柯文哲指出，蔡英文總統、國民黨總統參選人韓國瑜在黨內初選都被灌票，很可笑的，而宋楚瑜則有一定票數，就看老宋最後訴求跟講法，民眾黨也是看自己的訴求強度。

最後，主持人問，未來在國會是否願跟國民黨主席吳敦義合作？柯說，看議題，第三勢力愈分散，對有執政資源的民進黨來說，更容易各個擊破，民進黨選舉一流，社民黨被用斬首戰術，掛了，時代力量也被癱瘓一半，而民進黨在北市府，已領教到柯文哲很難搞、很難屈服，所以民眾黨愈多席次對國會的矯正力量愈大。

(中時 )