警方19日將最後一批3名台嫌押返回台。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局與日本警方合作，今年3月在山梨縣甲府市破獲一個專詐大陸民眾的電信詐騙機房，當場逮獲19名台嫌，事後並在成田機場再逮捕10名準備落跑的台嫌。檢警擴大偵辦後，在國內逮捕36歲吳姓金主等5名共犯，並將29名台嫌分批陸續押返回台，昨日最後3名台嫌返抵松山機場，被依詐欺等罪嫌送辦。

警方去年8月偵辦一起電信詐欺案時，發現一名嫌犯疑似到日本設立詐欺機房，與日本警方交換情資分析後，掌握10名台嫌於今年3月入境日本，落腳在山梨縣甲府市一處透天厝，日本警方依當地入出國及難民認定法向法院聲請逮捕令及搜索票，3月27日攻堅查獲該跨境電信詐騙機房，並於現場查獲19名台嫌。

但警方發現，原本掌握的10名台嫌並未在機房，趁10嫌準備搭機潛逃，28、29日在成田機場等處將10嫌拘提到案。7月起陸續將台嫌遣返回台。

警方報請桃園地檢署檢察官楊石宇指揮偵辦，在台中逮獲幕後金主吳姓男子等5名共犯，總計本案共有34名嫌犯落網，其中，9人裁定羈押，檢察官依詐欺、組織犯罪等罪嫌起訴12人。

(中時 )