結合108新課綱元素，引領學生「動手做」，全台各級學校近幾年積極推動創客教育，也初步展現成果。來自全台各地30所高中職師生，20日聚集在台中家商，各自秀出3D列印、雷射雕刻或金工、皮雕等作品，展現各校創客教學成果，現場氣氛熱絡、討論聲此起彼落。

這場「高中職自造實驗室」成果展20日在台中家商展開，開幕活動中，各校學生帶著自己精心創作的成果站上舞台，讚嘆聲不斷。主辦單位指出，這次展覽特別邀請國中小學自主參加，也吸引大學師生觀摩，盼達到創客教育向下扎根的目標。

參與展覽的台中家商3D列印社長王淳媞說，能與全台各地區的高中生進行作品交流，可透過相互觀摩的方式激發自己創意，感覺提升很多。台中家商3D列印社前社長柯永誠則認為，創客教育帶動學生想自己動手做的渴望，且完成作品時會有滿滿成就感。

台中家商校長林怡慧表示，5年來與全國近30所高中職創客夥伴共同推動「動手作」的自造教育，今年起還結合新課綱、盼透過課程讓創意與在地生活相結合，展現學生多元素養學習成果。

(中時 )