礙於亞足聯（AFC）俱樂部證照資格，我國這兩年均由台灣企業甲級足球聯賽的季軍隊航源FC代表參加亞足聯盃，明年起確定能由聯賽冠軍隊出征了。AFC上周正式通知中華足協，包括北市大同、高市台電、航源FC與台南鋼鐵等4支隊伍，有條件通過2020亞足聯俱樂部執照認證，有資格報名參加亞足聯盃。

而在亞足聯新增的國內聯賽執照認證方面，除前述4隊取得資格，男足銘傳大學與木蘭女足聯賽冠軍台中藍鯨也有條件通過認證，創下亞洲女足隊伍的先例。

推動國內本土聯賽健全化是足協今年主要任務之一，年初即推動並積極輔導台企甲聯賽隊伍及鼓勵木蘭聯賽隊伍通過亞足聯俱樂部執照認證和中華足協國內聯賽執照認證。

亞足聯俱樂部執照是亞足聯為協助並確保會員國國內聯賽健全發展，同時協助俱樂部穩定成長而設立的制度。通過亞足聯俱樂部執照認證的隊伍必須在運動條件、俱樂部基礎設施、人員行政、法規制度、俱樂部財政等五大條件符合亞足聯的標準，唯有取得亞足聯俱樂部執照認證的隊伍才能參加亞足聯所舉辦的跨國俱樂部賽事。

其實除了4支男足隊伍取得亞足聯俱樂部認證，台中藍鯨也提出規格不輸男足隊伍的申請條件，但目前亞足聯俱樂部執照認證仍針對男足跨國俱樂部賽事而設，女足尚無同類型的賽事，因此先給予國內聯賽執照認證。但無論如何，藍鯨已經創下亞洲女足先例，也獲得亞足聯總部的肯定。

本季企甲聯賽將在國際比賽日結束後，完成最後兩輪賽事，目前大同與台電以46分並居領先，且領先第3的台鋼達13分之多，篤定拿下本季前兩名，冠軍明年可直接參加亞足聯盃小組賽，亞軍則從亞足聯盃資格賽打起。

(中時電子報)