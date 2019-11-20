扁任一邊一國不分區立委？ 蔡：不知道這件事 16:402019/11/20 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文今下午至樹林出席活動時表示，「大家比較關心陳總統健康問題 ，其他事情她不做評論。」（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一邊一國行動黨今赴前總統陳水扁住處，送交立委提名推薦書，盼他答應擔任一邊一國不分區立委參選人，不過陳水扁日前曾說這不是意願問題，「而是蔡總統願否點頭的政治問題」；對此蔡英文今下午至樹林出席活動時表示，「不知道這件事情，大家比較關心陳總統健康問題 ，其他事情她不做評論。」 ＃蔡英文＃陳水扁＃一邊一國＃不分區立委 (中時 ) #立委 #一邊一國 #問題 #蔡英文 #陳水扁 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡賴分進合擊 一路輔選到高雄合體 01:392019/11/17 政治要聞 蔡賴配成軍！想贏2020...仍得面對四大難題 10:382019/11/17 政治 蔡英文、陳明文競總成立 蔡喊：不要選情穩就放鬆 12:552019/11/17 政治 曾鬧花文之戰 蔡英文赴嘉義輔選籲團結 17:232019/11/17 政治 批蔡英文搞台獨是叛徒敵人 周錫瑋喊幹掉她 18:482019/11/17 政治 畜牧界後援會成立 小英：下一步讓豬肉外銷 22:072019/11/17 政治 藍委批蔡賴假團結 個人政黨利益凌駕國家前途 13:212019/11/18 政治 蔡賴配重現無能 國民黨團諷「假團結」 15:472019/11/18 政治 蔡英文若連任...前太陽花成員11字吐無奈！ 11:082019/11/19 政治 英德配今登記 蔡英文：總統府已有良心 會再做四年 16:532019/11/19 政治 政治熱門新聞 台北市最新民調出爐 高嘉瑜GG了？ - 政治 韓國瑜選情慘？他驚爆深綠里長心裡話... - 政治 直播》國民黨不分區16位立委亮相！ - 政治 潘恒旭爆這3縣市不保？網驚：韓國瑜危險了！ - 政治 黃暐瀚一句話問英粉 點出眼前台灣最大悲哀！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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