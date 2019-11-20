一邊一國行動黨今赴前總統陳水扁住處，送交立委提名推薦書，盼他答應擔任一邊一國不分區立委參選人，不過陳水扁日前曾說這不是意願問題，「而是蔡總統願否點頭的政治問題」；對此蔡英文今下午至樹林出席活動時表示，「不知道這件事情，大家比較關心陳總統健康問題 ，其他事情她不做評論。」

＃蔡英文＃陳水扁＃一邊一國＃不分區立委

(中時 )