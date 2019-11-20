由柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演的中視、衛視中文台魔幻愛情推理劇《想見你》，17日中視首播後口碑爆棚，3位主角穿著戲裡學生制服上17直播節目《趣你的娛樂》宣傳，新劇《想見你》每週日晚上十點在中視播出及每週六晚上十點在衛視中文台播出。

施柏宇的角色則有挑戰跨比較大的年齡幅度，黃鴻升對23歲施柏宇劇中帶有超齡沉穩的演技表現十分讚賞，「他年紀還那麼小，他的那種沈穩，會讓你莫名覺得他哪裡好像怪怪的，明明人很好，卻又感覺怪怪的。」許光漢應要求爆料：「他有一次有躲在衣櫃裡面，大家都在房間，只有他一個人躲在房間的衣櫃裡面，他其實很棒，他只是給自己壓力很大」。

黃鴻升不忘誇柯佳嬿很厲害還可以穿高中制服演戲，發現施柏宇、許光漢都習慣叫她「姐姐」，施柏宇嘴甜說：「ppt上大家都說姐姐演高中生無違和！」柯佳嬿拍一下施柏宇無奈說：「我一定要接受，我跟他同生肖！我們是拍著聊一聊才發現是同生肖，害我那場戲差點演不下去。」黃鴻升驚訝兩人年紀差了一輪。

《想見你》分別在台北、台南兩地共拍了207天，黃鴻升關切柯佳嬿會跟老公視訊嗎?柯佳嬿回：「其實坦白講，我做為有另一半的人，其實我工作和表演上真的還滿任性的，就是我很專心的時候就是會在那個狀態裡面，所以就變成是滿基本的聯絡，所以都要靠另一半包容。」

(中時 )