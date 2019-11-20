黃姓民眾於台南市火車站附近遺失手機，靠著定位一路尋到安定區中崙工業區，但因夜色已深環境又陌生，遂打110請求警方協助，台南市政府警察局善化分局員警帶著報案人於工業區工廠逐一敲門，碰巧遇到撿到手機的外籍移工，順利找回手機，黃女當場感動流淚謝謝警方協助。
善化分局港口派出所所長沈振莘及警員余福全兩人於19日22時許擔服巡邏勤務，接獲黃姓民眾報案，指稱手機19日下午遺失，因內有重要相片及工作資料心急如焚。
黃姓民眾用定位軟體發現手機的位置在安定區中崙工業區內，自行與男友騎車來找手機，沒想到陌生的工業區在深夜裡格外空蕩，兩人只好打110請求警方協助。
沈振莘獲報後隨即帶著報案人在手機定位附近工廠房舍逐一敲門，才問了兩家工廠宿舍，即遇到一名要出門的外籍移工，詢問警方是否在找手機。
該外籍移工稱手機螢幕已損毀無法接電話，因不知處理程序，想於上班時間再請公司員工幫忙處理送交警察機關。黃姓民眾表示，可以找回手機真是太好了，頻向拾獲人及警方致謝。
(中時 )
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