港口派出所所長沈振莘及警員余福全帶著報案民眾至工業區逐一敲門找回手機。（翻攝照片／劉秀芬台南傳真）

港口派出所所長沈振莘及警員余福全帶著報案民眾至工業區逐一敲門找回手機。（翻攝照片／劉秀芬台南傳真）

黃姓民眾於台南市火車站附近遺失手機，靠著定位一路尋到安定區中崙工業區，但因夜色已深環境又陌生，遂打110請求警方協助，台南市政府警察局善化分局員警帶著報案人於工業區工廠逐一敲門，碰巧遇到撿到手機的外籍移工，順利找回手機，黃女當場感動流淚謝謝警方協助。

善化分局港口派出所所長沈振莘及警員余福全兩人於19日22時許擔服巡邏勤務，接獲黃姓民眾報案，指稱手機19日下午遺失，因內有重要相片及工作資料心急如焚。

黃姓民眾用定位軟體發現手機的位置在安定區中崙工業區內，自行與男友騎車來找手機，沒想到陌生的工業區在深夜裡格外空蕩，兩人只好打110請求警方協助。

沈振莘獲報後隨即帶著報案人在手機定位附近工廠房舍逐一敲門，才問了兩家工廠宿舍，即遇到一名要出門的外籍移工，詢問警方是否在找手機。

該外籍移工稱手機螢幕已損毀無法接電話，因不知處理程序，想於上班時間再請公司員工幫忙處理送交警察機關。黃姓民眾表示，可以找回手機真是太好了，頻向拾獲人及警方致謝。

(中時 )