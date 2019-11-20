彰化縣衛生局率全國之先，首創結合彰化縣內驗光師公會50多位驗光人員，到社區各據點為長者視力檢查及服務，及早發現問題，轉介到眼科醫療院所進一步治療。（吳敏菁攝）

彰化縣衛生局率全國之先，首創結合彰化縣內驗光師公會50多位驗光人員，到社區各據點為長者視力檢查及服務，及早發現問題，轉介到眼科醫療院所進一步治療。（吳敏菁攝）

彰化縣衛生局率全國之先，首創結合彰化縣內驗光師公會50多位驗光人員，到社區各據點為長者視力檢查及服務，及早發現問題，轉介到眼科醫療院所進一步治療。（吳敏菁攝）

和美鎮鎮平社區發展協會，千歲團帶來精彩的白蛇傳表演，相當吸睛。（吳敏菁攝）

太亮眼了！彰化縣政府衛生局又率全國之先，今年6月起首創結合彰化縣內驗光師公會50多位驗光人員，配合長照據點的布建及醫療長照的整合，到社區各據點為長者視力檢查及服務，及早發現長者視力問題，轉介到眼科醫療院所，篩檢發現了近６成長者都需要進一步治療和矯正。

20日上午於和美鎮鎮平社區發展協會辦理「亮眼彰化好睛彩～長者視力我守護」，彰化縣長王惠美、彰化縣驗光師公會理事長葉士正、彰化縣驗光生公會理事長呂志忠等人與會，千歲團帶來精彩的白蛇傳表演，相當吸睛，王縣長呼籲彰化縣內的鄉親，要重視自身的保健，也別輕忽了身體各項機能退化的徵兆，不只要能活到老，也要健康、自主到老。

王惠美說，縣府持續推動長照C據點，希望未來每個社區都能設立據點，讓長者在地安養，受到最好的照顧，感謝驗光師公會及驗光生公會理事長帶領驗光人員到社區為長者提供視力檢查服務，可儘早發現眼疾轉介醫院治療，目前已辦理62場次，服務1747位長者，其中有近6成的長者透過檢驗可進一步治療或矯正。今年預計辦理70場次，109年預計辦理110場次。

「目睭看得明、生活是彩色！」長照C據點護眼服務計畫提供了各項視力的檢查服務，包括：視力檢測、色盲檢查、黃斑部篩檢、為現有配帶眼鏡長者檢測度數、視力狀況差異性及適用性並調整鏡框、超音波清洗，讓長者配戴更加舒適，提升長者生活品質；另再由專業人員提供視力保健衛教宣導講座，透過專業驗光人員檢查及講座提供長者視力保健服務。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，縣內近200處C據點且持續增加中期望醫療專業人員走入社區，讓長者接受的服務更具可近性，涵蓋整個彰化縣的鄉鎮市，也讓部份眼科醫療資源較為不足鄉鎮的縣民也能接受篩檢。

(中時 )