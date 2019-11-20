國民黨不分區立委名單13日初版出爐、15日修正通過。但看完名單的資深媒體人趙少康同日卻在政論節目痛批，「以前哪個黨主席像吳敦義這麼自私？」。整場節目有20分鐘都在談論不分區選情和抨擊吳敦義算計太深。現傳出吳敦義納悶，趙少康為何一直罵他。趙少康也在今天的節目回應。

趙少康今在政治談話節目《觀點》談論國民黨立委選情，對於謝龍介排在吳敦義後面當「肉票」，他上周13日他拍桌痛罵吳敦義「自私、臉皮這麼厚」，傳出吳敦義相當不能理解。坦言趙少康一直罵我，甚麼意思啊，共同主持人尹乃菁驚訝他很在意喔，他已經跟很多人講，為甚麼趙少康一直罵我？

趙少康對此表示，「我跟吳敦義還算…沒什麼恩怨啦。但從大局來看，政治主持人評論就是這樣嘛，民進黨不分區我們(在他台)也罵了一個禮拜，國民黨的問題也要講，不能只講綠不講藍」。

他也再次重申，「吳敦義不對就是不對，吳把自己放在14，謝龍介放15名(實際16)」，他認為這樣做很笨，吳就算把自己放在15也是一樣的。真的要救謝龍介，不應該這樣搞。趙少康也爆料，吳敦義原本要把自己放第1、第2、後來第6、再後來第8，搞到後面第10、甚至最後第14，大家還在罵！吳敦義自認委屈透了。

(中時電子報)