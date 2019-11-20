民進黨副總統參選人賴清德宣稱如果讓國民黨總統參選人韓國瑜當選會讓我們「被統一」，對此國民黨副總統參選人張善政回嗆，表示韓國瑜已清楚宣稱如果當選總統不會接受一國兩制，除非「over my dead body」，如果這樣講還不夠強，請蔡英文講一句類似的話，都這樣宣示了還要繼續指控，根本欲加之罪何患無辭。

張善政今日下午參與國民黨青年部與中華工商建設研究會舉辦的台灣青年圓桌會議，會前接受媒體聯訪時做出上述回應，另外被問到稍早他在臉書上發文表達對國民黨不分區立委名單的憂心，甚至表示無法昧著良心背書，張善政解釋，他的重點是要大家記得最高目標，明年不管對不分區名單怎麼想，總統票一定要投韓國瑜，這才是重點。

針對蔡英文總統原本說台商資金回流，如今改口說是「資金審核」7千億，張善政表示蔡英文自己要改口是她的事情，她本來就很清楚回來多少錢，怎麼可能不知道，如果她真的不知道，她的幕僚有失職問題。

在會議中，被青年問到低薪與高房價困境如何解決時，張善政除了提到韓國瑜之前已提出的學貸免息、青年成家基金之外，也主張政府可以運用大數據得知企業財務狀況，如果有企業獲利高但給員工的薪水低，政府家已公布後員工一定會跳槽，所以政府有工具讓獲利高的企業給高薪；針對獲利低的企業政府可以補貼企業研發，降低企業成本，讓企業多出的錢再給員工好一點的薪水待遇，所以不是直接針對所有企業補貼，要先研究企業盈虧狀況。此外也可以藉由鼓勵google等外商來台灣，讓本土企業跟著提高薪水。至於吸引外商的方式是藉由教育培養出相關的人才，以色列是小國，但每個重要國際企業在以色列都有研發基地，他不相信華人腦袋會比猶太人差多少。

＃2020大選 ＃張善政 ＃不分區

(中時 )