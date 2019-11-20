詩詩期許自己更加茁壯，當外公外婆最堅強後盾。（屏東家扶提供／林和生屏東傳真）

年僅9歲、出身隔代教養的小城，父母因家暴離婚，父親又因案入獄，一肩扛起教養責任的阿公卻被發現罹患舌癌，小城小小年紀子代父職，不僅協助長輩生活起居，更打理家裡大小事，今年獲得家扶孝悌楷模，無奈在頒獎前夕，阿公早一步病逝。

長期關懷弱勢兒童的屏東家扶中心，今年從逾2200名受助孩童中，選出5名孝悌兒童楷模，表揚從小面對家庭逆境生活，以越挫越勇的態度，來面對生命試煉。

小城阿公曾動過氣切手術，僅能喝流質營養品，加上罹患舌癌、身體瘦弱，但人生困境反而讓他更加懂事，身高僅130公分的小城，每日必須從床上扶阿公下床、協助擦澡，舉凡家中大小事都能與兄弟分工完成，相較同齡孩童來說，他除少了完整童年，更多了照顧阿公的重擔。

年紀雖小，他卻有個大夢想，「希望長大後可以考上警察」，小城說，因為警察象徵正義，除了可以維護社會正義和公平，還有一分穩定薪水可以照顧家裡，讓阿公及家人過好一點生活。

遺憾的是，小城阿公在11月中旬病逝，12月頒獎典禮上他確定缺席，社工鼓勵小城要帶著阿公的期望及力量，繼續努力求學，勇敢向前。

來自滿州農家的13歲詩詩，因父母驟逝，由外公、外婆照顧長大，經濟不豐的家庭，伴隨著長輩年事漸長，在課餘必須協助農忙及日常家事，妹妹的功課也由她指導，獲得孝悌楷模的她說，希望自己更加茁壯，成為外公外婆永遠的依靠。

(中時 )