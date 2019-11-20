一邊一國行動黨召集人楊其文率領二十餘位支持者、前往高雄人文首璽，替阿扁加油打氣。（袁庭堯攝）

阿扁親自向在場支持者握手，表達謝意。（袁庭堯攝）

阿扁簽的一邊一國行動黨第十屆全國不分區政黨立委候選人同意書。（袁庭堯攝）

一邊一國行動黨20日下午由召集人楊其文率眾前往高雄人文首璽，邀請前總統陳水扁簽下第十屆全國不分區政黨立委候選人同意書。雙方在阿扁家中密談半小時後，阿扁同意簽名，並下樓向支持者致意。阿扁強調他同意沒有用，「要蔡英文總統同意，才算數」。

看見阿扁下樓，在人文首璽前廣場的二十餘名支持者紛紛高喊「阿扁、加油」。發言人陳昭姿表示，剛剛在樓上對阿扁開玩笑，說「不簽就把你關回去」，阿扁笑著回說「我能不簽嗎？」、「不是不簽要被關回去，是簽了很快就被關回去」。阿扁強調，一切要看蔡英文的決定。

阿扁強調，不要叫他一邊一國行動黨的精神領袖，他是澆水的園丁。阿扁也特別向支持者握手表示敬意，強調「這條路很難走，但不要被大家看衰小、看不起」。

楊其文表示，希望阿扁排在第一順位，但阿扁相當謙虛，表示排後面一點也沒關係，後續黨團還會再討論協商。面對阿扁仍有敏感身份的問題，楊其文強調簽署的意義在於凸顯「不正當的打壓」，阿扁的參選將帶動社會重新檢視他過去所受的冤屈，以及對台灣社會的貢獻與成就。

楊其文更強調，中選會的資料一定會填寫，應該沒有理由被退件，從國際慣例上來看確實如此。也如同阿扁所說，最終同意權掌握在蔡英文手裡。

(中時 )