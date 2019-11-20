《眾志成城—生物礁特展》，展場入口處展出在礫石基底上發育的藻礁，實屬難得一見。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

《眾志成城—生物礁特展》展出數億年前的疊層石等珍貴標本。（陳淑芬攝）

國立自然科學博物館推出《眾志成城—生物礁特展》，展示壓箱寶等級的珍貴標本，包括數萬億年前的疊層石（藍綠菌礁）、深海造礁珊瑚及近千隻管蟲聚集黏砂造館形成的「管蟲礁」等。策展人科博館地質學組主任王士偉表示，生物礁形成不易，牽涉到造礁與共域生物的交互作用，儼然是記錄海岸氣候及生物變遷史。

科博館第三特展室推出《眾志成城—生物礁特展》，20日起展至109年5月底。生物礁是百萬種生物共同成長在合作、競爭及破壞等複雜過程，而形成的地形構造。能造礁的生物包括有藍綠菌、珊瑚及牡蠣等，生物礁生成相當不易。

王士偉指出，展場入口兩座在桃園新屋採集到的巨型珊瑚藻礁灰岩，是造礁生物在艱辛漫長建造的礁體，尤其是礫石基底上發育的藻礁，實屬難得一見，礁洞隙顯然可見生物，儼然記錄海岸氣候及生物的變遷歷史。

《眾志成城—生物礁特展》展出科博館「壓箱寶」等級的珍貴標本，包括有億萬年前的疊層石礁、層孔蟲礁、深海造礁珊瑚及近千隻管蟲聚集黏砂造管所形成的「管蟲礁」等。最引人矚目的亮點是「骨針岩」，經長時間研究證實軟珊瑚具有膠結游離骨針形成緊密礁岩的能力。

科博館投入生物礁領域的研究30多年，研究團隊指出，疊層石礁是前寒武時期唯一的生物礁，主要由藍綠菌等微生物經圈捕與黏結作用後，所形成具有紋層結構的生物沉積建造體；層孔蟲礁是具有鈣質骨骼的固著底棲群體型動物，因具有層狀而多孔的內部結構得名。

(中時 )