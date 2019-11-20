外界傳聞為蔡令怡閨蜜的不分區名單第16名的車宜靜(中)在大家坐定才進入會場。(陳怡誠攝)

媒體包圍下及文傳會主委程美華（左）要求只能問三個問題下，車宜靜(中)才簡短說明自己長期在公益這一塊做事，並強調不認識蔡令怡。(陳怡誠攝)

國民黨不分區安全名單今公開亮相。（楊孟立攝）

國民黨不分區立委名單惹非議，今天中常會後，不分區排名前段班集體亮相，親自向社會各界釋疑。最為神秘的車宜靜公開駁斥自己是國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡的閨蜜，並強調一點都不認識蔡令怡。

國民黨前16名不分區立委除了翁重均出國、謝龍介輔選行程以及吳敦義之外，今天在中常會後集體亮相。其中受到外界質疑的陳以信、葉毓蘭、吳斯懷、吳怡玎、林文瑞在國民黨發言人歐陽龍介紹下，依序向社會自我介紹並解釋外界的責難。

至於不分區名單第16名的車宜靜，並未站出來向媒體釋疑自己為何能進入不分區名單，一度引起媒體不滿。最後在媒體包圍下，車宜靜才簡短說明自己長期在公益這一塊做事，並強調不認識蔡令怡。

吳斯懷解釋當時參加「中山黃埔兩岸情」論壇，臨時被通知參加一場活動，團員沒人知道習近平來主持，只是基於國際禮儀，就像很多奧運賽事播放各國國歌大家都會站起來一樣，才從眾站起來。「我肯定地說，團員沒唱中共國歌，我本人也不會唱，我絕對沒跑去聽習近平訓話。」

至於近日遭到綠營攻擊在節目上教導共軍對抗美軍一事，吳斯懷喊冤自己的話被扭曲。他是在節目上表示中共沒有遠程兵力投射能力，「這是指中國大陸能力不足，是專業問題。」至於節目上提到「如果你要做要很小心謹慎」，是因為大陸兵力投注中東地區，對歐洲與美國會有政治上的影響。

吳斯懷強調，這一生捍衛中華民國，堅決反對台獨，他一定嚴格貫徹本黨政策「九二共識、一中各表」，堅決反對一國兩制。他捍衛的是1911年所建立的中華民國，不是蔡英文口中的中華民國台灣。

因為挺港警言論而被質疑的葉毓蘭則說，她是挺世界所有專業中立的好警察，唯有警察努力維持治安人民才能過好生活。至於挺《逃犯條例》，葉毓蘭解釋起源為陳同佳殺害女友逃回香港，作為警政學者，當然希望司法正義能夠得到伸張，「這是人道問題，沒有政治考量。」

陳以信說，國民黨這次透過公正、客觀、民主程序完成提名，也突顯出這不是一份在官邸喬出來的名單，不是派系妥協政治分贓名單，不是會輸給民進黨的名單。他被提名代表國民黨重視國際關係與兩岸關係平衡，因為他瞭解九二共識一中各表的重要性，近年來也致力在加強台美關係。

吳怡玎則說，民進黨的意識主張導致許多政策無法落實，很多經濟產業要發展需要國民黨推動。她希望以理性方法讓政治冷感的人知道國民黨的政策，也希望爭取選民支持韓國瑜與區域立委。

林文瑞指出，感謝國民黨將他列席不分區，這代筆著國民黨重視農業發展與永續經營，也重視農民，未來會針對農業政策提出意見與建議。

(中時 )