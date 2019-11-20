外傳一邊一國行動黨有意將前總統陳水扁列入不分區名單，一邊一國行動黨副秘書長詹伯智表示，將阿扁總統列在第一是尊重、第五則是希望扁迷能夠炒熱選情；喜樂島聯盟副主席兼發言人施正鋒則表示，一邊一國是以阿扁總統為中心，如果阿扁總統擔任不分區會有影響，但目前法律上能不能也不知道。

詹伯智表示，一邊一國行動黨目前已在北市推出數個人選，目前還有一名強棒仍在規畫中，但他未透露該名人選身分，僅表示「是阿扁總統的醫療團隊」。

詹伯智指出，目前黨內有規畫要請陳水扁總統當不分區的代表，但究竟會排第一或排第五，黨部現在還在討論中。他強調，排第一名是尊重阿扁總統，排第五則是要讓扁迷炒熱選情，但將阿扁排第一，絕對有其代表性。

對此喜樂島聯盟副主席兼發言人施正鋒表示，人民對民進黨路線有所不滿，一邊一國和喜樂島如果都有五趴，這樣的情形是合理的。

施正鋒指出，現在一邊一國是以阿扁為中心，立場和民進黨差不多，但阿扁總統能不能擔任政黨推薦不分區立委，法律上也不知道，目前法務部也還沒決定，並未對此評論。

(中時 )