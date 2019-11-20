中天電視、17Media攜手合作推出全新Live益智節目《金牌17Q》，由沈玉琳、巴鈺、張文綺及許富凱聯手主持，11/25(一)起，每週一至週三晚間9點將在中天綜合台隆重登場。觀眾不僅能收看電視節目，更能參與線上答題拿獎金，每集最高送出30萬元。

有天然呆女神封號的張文綺總給人陽光開朗的印象，但她卻自曝，私底下的她很愛聞「臭的東西」，像是襪子和腋下，不只自己愛聞還會逼別人聞。曾與曾國城、徐乃麟合作節目拿下金鐘獎的張文綺，這次則是與沈玉琳攜手主持新節目，深受演藝圈大哥級前輩們照顧的她，被問到若在一個只有城哥、乃哥和玉琳哥的荒島上，將選擇與誰共度夜晚？張文綺大笑表示一定選乃哥，「因為乃哥不會對我怎麼樣，他對我沒有興趣！」率直反應笑翻全場。

張文綺表示自己在求學階段時，每個科目都表現得不是很理想，所以開出的擇偶條件，除了孝順、有錢外，更要有智慧，她笑說：「不然生出來的孩子教育可能會有一些問題。」想看更多張文綺可愛又率真的表現，敬請鎖定，中天綜合台每週一至週三晚間9點《金牌17Q》。

(中時電子報)