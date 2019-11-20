《富家公子》接檔。(中天提供)

《讓開吧，命運》EP59.60｜中天娛樂台

中天娛樂台每週一至週五晚間8點播出的韓劇《讓開吧，命運》劇情即將進入尾聲，用盡一切手段想讓兒子崔時宇當上集團繼承人的崔常務，發現原來自己一直以來視為眼中釘的楊南振才是自己的親生兒子，她要如何面對這尷尬的窘境呢？穩定發展的南振和勝珠，甜蜜求婚是否會讓兩人修成正果呢？

劇中飾演女主角韓勝珠的演員徐孝琳，不但戲裡愛的火熱，戲外感情生活也十分甜蜜順利，她昨(11/19)日宣布已懷有身孕，並將於下月22日結婚，老公是資深演員金守美的兒子。徐孝琳與金守美曾在《做飯的男人》中飾演一對逗趣的母女，也因這部戲培養出了好交情，昔日的母女關係如今發展成了婆媳關係，有深厚的感情基礎相信未來婆媳之間不會有什麼問題。

《讓開吧，命運》播出已進入尾聲，劇情越來越緊湊，精彩高潮一波接一波， 11/27(三)起，將由金智勳、金珠賢主演的《富家公子》接檔，更多精采好戲敬請鎖定，每週一至週五晚間8點中天娛樂台。

(中時電子報)