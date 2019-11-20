林亭翰將於11月22日推出首張個人專輯《不完整的再見》，今日舉行媒體餐敘，聊到新專輯製作，斥資300萬元加上全由他一人包辦詞曲，父親林隆璇未插手，最多幫忙找知名編曲、混音老師，在作曲上父親不太會有意見，但唱法上若有不同，父子倆意見不合時，林隆璇會很強勢「不用問別人，聽我的就好」，因為爸爸比自己資深30年，林亭翰會氣到「2小時都不想跟他說話」。

林亭翰推出首張個人專輯《不完整的再見》。（青田音樂提供）

較音樂之外的事，林亭翰則說爸爸常心不在焉」，爆料爸爸有時候連自己同學姓氏都會記錯，或是看電影時沒在看，事後才問剛剛劇情演什麼，更分享有次很誇張的事，「我這張專輯叫《不完整的再見》，上一張EP叫〈不可能不愛你〉，他竟然問我「你這次那首〈不可能不愛你〉」，讓他直言「很氣」，不過父親會記得他生日，還用他的班級、座號或是出生年份當作信箱帳號。

音樂實力備受肯定，林亭翰獲華岡藝校校長邀請為表演藝術科學生授課。（青田音樂提供）

今年25歲的林亭翰，日前遭交往1年的女友兵變，他認為跟前任個性不太適合，當時把作品拿給前任聽卻沒有任何意見，「沒有得到鼓舞的感覺」，分開後也不會聯絡，他無奈苦笑「也感謝她幫助我寫出一首主打歌」，但坦言在軍中蠻難過，甚至邊刪照片邊落淚「眼淚還滴在手機上」，但退伍後人生太快樂，情傷已是釋懷。現階段單身的他，希望另一半愛音樂、也喜歡籃球，不會特別挑外表，最重要是合得來，「正負3歲都可以」，不過近日忙發片，坦言沒有特別的對象。

他近日受華岡藝校校長邀請，為表演藝術科表演藝術科音樂應用組的學生授課，每週一次6小時時間，替6位同學授課，每月多了1萬元收入，不過林亭翰說「我教課不是為了錢，是為了教育」，日前首次上課，林亭翰自認太緊張，自顧自的講，台下同學看似沒反應，「後來覺得他們好像沒聽懂」，接下來會再調整上課步調，也鼓勵同學多發問。至於會不會幻想師生戀？林亭翰笑說「完全沒有，如果我35歲交25歲的還行，但他們現在15歲，這會犯法吧？」

林亭翰身兼歌手、製作人、編曲家，音樂才華更獲華岡藝校青睞受邀當老師，和學生互動熱絡。（青田音樂提供）

年底他將和師弟楊影在淡水滬尾藝文休閒園區唱跨年，林亭翰笑說要把跨年當個唱，「歡迎大家來淡水聽我唱歌倒數跨年」。林亭翰+楊影新北跨年演唱會，購票請洽粉絲專頁。

林亭翰近日受邀至華岡藝校，為表演藝術科表演藝術科音樂應用組的學生授課。（青田音樂提供）

(中時 )