壹週刊今報導國民黨總統候選人韓國瑜夫婦，在北市大安區持有房產，韓競辦已嚴正澄清，但台北市議員阮昭雄卻仍持此一不實資料，前往監察院舉發，韓競辦認為週刊不實內容誤導民眾、已影響韓選情，而阮昭雄意圖使候選人因不實申報而受懲戒，韓競辦發言人何庭歡今天下午代表韓國瑜前往台北地檢署控告壹週刊、阮昭雄涉犯妨害名譽、誣告罪。

何庭歡表示，韓國瑜夫婦2人所有之房產，已在日前透過記者會逐一詳細說明完畢，韓國瑜夫婦從未持有壹週刊所指之大安區房產，該房產為一名非公眾人物的親屬所有，而壹週刊竟報導「韓國瑜大安區也有房」、將候選人夫婦冠上「炒房」汙名。

韓辦再次重申，候選人夫婦之所有房產交易均為合法，籲請媒體報導時務必查核事實，並避免偏頗標題造成民眾誤解。

另台北市議員阮昭雄今日下午至監察院陳情，然此並非事實，阮昭雄意圖使候選人因不實申報而受懲戒、已涉犯誣告罪，韓辦也提出告訴。

(中時 )